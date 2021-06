Parlons Business : Le « green leasing » immobilier, un pas vers plus de durabilité sur Auvio

Comme nous l’avons vu hier, le leasing d’équipements technologiques participe à une économie plus circulaire. Mais la tendance à louer au lieu d’acheter concerne aussi l’immobilier. En effet, une entreprise peut avoir intérêt à externaliser la gestion de ses locaux. Cette démarche peut être l’occasion de rendre ces immeubles plus durables, en optant pour un contrat de leasing immobilier vert. On parle aussi de green leasing ou encore de bail commercial vert. Dans ce cadre, la société propriétaire de l’immeuble et l’entreprise qui le loue conviennent d’objectifs à atteindre en matière de développement durable. Par exemple, le contrat peut prévoir des investissements en matière d’efficacité énergétique. Cela permettra de garantir que l’entreprise dispose à tout moment d’un bâtiment écoefficace. Un tel contrat prévoit souvent une clé de répartition du financement de ces investissements entre le propriétaire et le locataire. Pour le propriétaire, recourir au green leasing permet de disposer d’un parc immobilier qui se louera plus facilement. Et pour l’entreprise locataire, ce bail commercial vert permet de réaliser des économies d’énergie. Le contrat permet aussi de s’adapter à la réglementation immobilière qui a tendance à devenir de plus en plus exigeante. Le leasing immobilier vert permettra ainsi aux entreprises de progresser dans leur transition durable.