Parlons Business : Le recyclage des batteries, un atout de la Belgique sur Auvio

L’un des grands enjeux économiques de notre époque est le stockage de l’électricité. Que ce soit pour optimiser le recours aux énergies renouvelables ou pour faire rouler des voitures électriques, les batteries sont au cœur du défi énergétique. La Belgique a des atouts à faire valoir dans ce secteur à fort potentiel de croissance. Des entreprises belges sont déjà bien positionnées dans plusieurs activités clés pour les batteries électriques du futur. Il s’agit, entre autres, de la valorisation des batteries usagées, du développement de nouvelles technologies ou encore du recyclage de métaux spéciaux. Le recyclage des batteries est stratégique. En effet, l’Europe veut devenir aussi autonome que possible au point de vue des ressources de composants de batteries. Mais comme l’extraction de minerai se fait très rare en Europe, il faut placer l’accent sur le recyclage. Dans ce domaine, la Belgique dispose d’un savoir-faire qui pourrait lui donner une longueur d’avance. Plusieurs sociétés belges sont en train de développer des techniques innovantes pour récupérer des composants pour les batteries électriques, comme le lithium, le cuivre ou encore le nickel. À ce stade, on tâtonne encore et les subsides sont indispensables. Mais l’espoir est de développer, à terme, une filière rentable des matériaux de batteries. Voilà en tout cas un secteur à tenir à l’œil dans les années qui viennent.