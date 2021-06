Parlons Business : Les consommateurs ont aussi un rôle dans l’économie circulaire sur Auvio

Acheter, consommer et jeter : ce circuit économique n’est plus viable. La grande majorité des acteurs de l’économie ont désormais conscience qu’il faut rendre notre modèle économique plus circulaire, pour préserver l’environnement. Ça passe par la conception de produits plus durables, par la réutilisation, la réparation ou encore le recyclage. Cette circularité est en train de se propager dans l’ensemble des circuits économiques. Les consommateurs peuvent le constater facilement. En Belgique, plusieurs grands groupes de distribution vendent désormais des produits réalisés à partir de fruits et légumes invendus. Ces aliments qui n’étaient plus suffisamment présentables pour se retrouver dans les rayons trouvent ainsi un autre débouché, ce qui permet d’éviter le gaspillage. Dans le même ordre d’idée, la plupart des enseignes proposent aussi des réductions sur des produits dont les emballages sont endommagés ou qui sont proches de la date de péremption. De plus, dans les commerces, on trouve de plus en plus de biens de consommation réparables ou composés d’éléments récupérés. Cela va du meuble en bois au vélo, en passant par des matelas ou encore des vêtements. Les consommateurs peuvent donc aussi participer à l’économie circulaire en privilégiant l’achat de ces produits issus de ces filières plus écologiques.