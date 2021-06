Parlons Business : Comment les Régions soutiennent l’économie circulaire sur Auvio

En Belgique, vous le savez, l’économie est une matière en grande partie régionalisée. Donc, pour vérifier ce qui se fait chez nous en matière d’économie circulaire, il faut dresser l’état des lieux Région par Région. Récemment, il y a eu plusieurs avancées en la matière. Chaque Région a déjà fait des efforts pour encourager la conception de produits plus durables, réutilisables et recyclables. Il y a quatre mois, la Région wallonne a lancé sa stratégie de déploiement de l’économie circulaire, appelée Circular Wallonia. Les autorités wallonnes ont l’ambition de parvenir à un renouveau industriel en utilisant des flux de matières qui ne sont pas encore valorisées actuellement. Plusieurs secteurs sont concernés, comme les matières plastiques, la métallurgie ou encore l’industrie alimentaire. La Flandre soutient aussi l’économie circulaire. L’an dernier, la Région flamande a lancé un appel à projets pour soutenir des initiatives innovantes dans la construction circulaire. Elle a aussi lancé un autre appel à projets pour stimuler l’entrepreneuriat social et circulaire au niveau local. Enfin, la Région bruxelloise a elle aussi encouragé l’économie circulaire en finançant trente huit projet pour près de trois millions d’euros. On y trouve des initiatives en matière de réparation et de valorisation des matériaux, entre autres. Pour ceux qui veulent se lancer dans l’économie circulaire, les aides régionales sont donc au rendez-vous.