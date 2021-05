Parlons Business : Plan de relance et économie circulaire sur Auvio

La Belgique est déjà bien engagée sur la voie de l’économie circulaire mais elle peut encore faire mieux. Pour cela, les autorités belges peuvent compter sur des subsides européens. L’argent provenant de l’Europe pour la relance de l’économie face à la crise sanitaire sera mis à profit. Au niveau fédéral, trente cinq millions d’euros seront dédiés à l’économie circulaire. Le gouvernement fédéral veut soutenir le développement de nouvelles technologies pour parvenir à des modèles plus circulaires, en particulier dans le domaine des produits chimiques toxiques. La Région wallonne consacrera quant à elle près de deux cents millions d’euros de son plan de relance à l’économie circulaire. L’objectif est de diminuer d’un quart la consommation de matières premières de la Wallonie d’ici dix ans. En Flandre, le plan de relance comporte aussi des aspects circulaires. Par exemple, la Région flamande veut se profiler comme un centre stratégique pour le recyclage. Elle compte notamment soutenir la collecte de matériaux de valeur et les innovations qui favoriseront la conception de produits plus faciles à réparer et à recycler. La Région bruxelloise n’est pas en reste : elle veut favoriser des modèles économiques circulaires dans la construction. Nous verrons demain que les trois Régions du pays ont déjà pas mal de réalisations à leur actif en matière d’économie circulaire.