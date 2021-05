Parlons Business : La Belgique, pionnière dans l’économie circulaire sur Auvio

En matière d’économie circulaire, la Belgique montre le bon exemple. L’économie circulaire implique de concevoir des produits durables dont les composants peuvent être réutilisés, pour limiter l’exploitation des matières premières. La Commission Européenne veut doper ce modèle pour atteindre les objectifs climatiques en Europe. D’après une étude récente de l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques, la Belgique est déjà bien positionnée dans ce créneau. Ce rapport montre que notre pays est parvenu à générer une croissance économique avec moins de pression sur l’environnement. La Belgique obtient aussi de bons points dans l’épuration des eaux usées et la protection des zones naturelles. L’OCDE reconnaît que les différentes Régions du pays ont été pionnières dans les politiques d’économie circulaire, notamment grâce au recyclage et au compostage. Elle souligne les efforts en ce sens dans des secteurs clés comme la construction et la chaîne alimentaire. L’étude recommande tout de même aux autorités belges de continuer à promouvoir davantage cette économie circulaire. Il est possible de faire mieux, notamment dans la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques. Pour y parvenir, l’OCDE demande aux Régions et à l’État fédéral de renforcer leur coordination. Les entreprises et les particuliers peuvent donc s’attendre à de nouvelles exigences en matière de circularité à l’avenir.