Parlons Business : Le Parlement européen se prononce pour une économie circulaire sur Auvio

Comme nous l’avons évoqué hier, le pacte vert pour l’Europe prévoit de parvenir, à moyen terme, à une environnement sans aucune pollution. Cet objectif ambitieux ne pourra être atteint qu’en passant à un modèle d’économie circulaire. C’est le constat que le Parlement européen a dressé récemment. Les députés ont adopté des recommandations en ce sens, à destination de la Commission et des États membres de l’Union européenne. Dans une économie circulaire, on réduit l’extraction de nouvelles matières premières en réutilisant au maximum les composants des produits en circulation. Les parlementaires européens veulent qu’en matière de recyclage, on fixe des objectifs contraignants par produit ou par secteur. Selon eux, il faut que les produits vendus en Europe soient conçus pour être performants, durables et recyclables. Il faudrait aussi qu’ils soient réutilisables et faciles à réparer. Et évidemment, il faut limiter l’utilisation de composants toxiques. Le Parlement européen assure qu’en poursuivant ces objectifs, on créera des emplois et de nouvelles opportunités pour les entreprises. De nouvelles mesures sont à prévoir dans des secteurs clés, comme le plastique, le textile ou encore l’électronique. L’économie circulaire est donc un thème d’avenir important en Europe et en Belgique, comme nous le verrons dès la semaine prochaine.