Parlons Business : La Semaine verte de l’Union européenne sur Auvio

La semaine prochaine est officiellement désignée comme la Semaine verte de l’Union européenne. Cet événement organisé par la Commission européenne permet de faire la point sur la politique environnementale de l’Europe. Cette année, la Semaine verte sera axée sur un des aspects du pacte vert pour l’Europe de la Commission. Il s’agit du plan d’action intitulé « Vers une ambition zéro pollution pour l’air, l’eau et les sols ». Pour atteindre ce but d’un environnement sans substances toxiques, il faudrait déployer et améliorer de nombreux outils. Entre autres, il faudra davantage de prévention des risques de pollution, une meilleure surveillance de l’environnement ou encore des signalements efficaces en cas de début de pollution. L’Europe veut aussi réduire la pollution à la source, en transformant son économie pour la rendre plus durable. La Semaine verte a pour objectif de sensibiliser le public à tous ces enjeux d’avenir. Elle réunira des décideurs politiques, des environnementalistes, des patrons d’entreprises ou encore de simples citoyens. Les débats programmés feront peut-être germer de nouvelles idées. Cette Semaine verte pourrait donc être une source potentielle d’inspiration pour les entrepreneurs innovants qui veulent s’inscrire dans la stratégie verte de l’Europe.