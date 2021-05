Parlons Business : Le débat du stockage de CO2 sur Auvio

L’Europe ambitionne de devenir le premier continent neutre en carbone en 2050. Pour atteindre cet objectif, la réduction des émissions de CO2 ne suffira pas. Une partie du travail passera par la capture du gaz carbonique en vue de le stocker. Où ça ? Un projet pilote va débuter aux Pays-Bas en vue d’enfouir le CO2 dans le sol. L’idée est d’utiliser d’anciens champs de gaz qui ont été vidés durant leur période d’exploitation. Le gaz carbonique sera comprimé et injecté dans ces champs de gaz vides via les puits de forages qui seront ensuite refermés. Mais pour réaliser ce stockage du CO2, il faut des moyens financiers importants. Les entreprises néerlandaises impliquées dans ce projet réclament quarante pour-cent des subventions publiques pour la transition écologique. Ça ne plaît pas aux organisations environnementales. Pour elles, le stockage des gaz à effet de serre ne sont pas une solution parce qu’il ne règle pas le problème des émissions polluantes. Que fera-t-on, en effet, quand les capacités de stockage seront épuisées ? Les industriels se défendent : pour eux, c’est une solution transitoire qui permettra au moins de respecter les objectifs climatiques européens, en attendant d’autres solutions innovantes à l’avenir. Ce débat démontre que la transition verte n’est pas un long fleuve tranquille. Ça prouve aussi qu’on a plus que jamais besoin d’entreprises innovantes pour relever le grand défi environnemental.