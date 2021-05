Parlons Business : La taxonomie, étape nécessaire de la transition écologique sur Auvio

Avec son pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne veut accélérer la transition écologique de la société. Pour cela, l’exécutif européen compte favoriser les activités économique durables. Mais encore faut-il savoir quelles activités peuvent être qualifiées de durables. Il faut donc définir les critères qu’une activité économique doit respecter pour être considérée comme durable. C’est ce que la Commission européenne appelle la taxonomie. Ce tri officiel entre les activités durables et celle qui ne le sont pas fait beaucoup parler de lui en ce moment. En effet, à l’avenir, les entreprises actives dans des secteurs reconnus comme durables bénéficieront de meilleurs financements. Car les investisseurs préféreront miser sur des entreprises propres que des entreprises polluantes. L’enjeu est donc important. Cela crée quelques frictions. Par exemple, le secteur du gaz naturel voudrait être reconnu comme durable, même s’il est un gros émetteur de CO2. L’Europe envisageait de lui reconnaître un caractère durable à titre transitoire, par exemple si une centrale au gaz remplaçait une autre au charbon. Mais plusieurs pays et défenseurs de l’environnement s’y opposent fermement. La Commission a donc choisi de reporter sa décision à ce sujet. Pour les entreprises et les investisseurs, il est important de surveiller l’issue de ce débat. Car il déterminera les secteurs qui seront les gagnants de la transition verte.