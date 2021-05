Parlons Business : Les conséquences concrètes de la loi climat européenne sur Auvio

La loi climat, qui concrétise le pacte vert de la Commission européenne, est désormais une réalité. Dans les dix années à venir, l’Union européenne s’engage à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins cinquante-cinq pour-cent par rapport au niveau enregistré en 1990. Le Parlement européen aurait aimé aller plus loin et viser soixante pour-cent de réduction des émissions de CO2. Mais le compromis adopté a le mérite de couler dans le marbre un objectif chiffré pour diminuer l’empreinte écologique de l’Europe. Le texte européen rappelle aussi l’objectif de neutralité carbone en 2050. À partir de cette date, l’Union européenne devra commencer à absorber plus de carbone qu’elle n’en émet. Ces perspectives qui semblent lointaines et abstraites auront des implications bien concrètes, comme l’explique Pascal Canfin. Ce député européen préside la Commission de l’Environnement du Parlement européen. À ce titre, il a participé de près aux négociations sur la loi climat. Parmi les effets de cette loi, Pascal Canfin pointe notamment l’impact sur le secteur automobile. Selon lui, à partir de 2035, les voitures essence et diesel ne seront plus commercialisées en Europe. Il y aura bien d’autres conséquences, par exemple dans le secteur agricole ou encore pour le traitement des déchets. Les entreprises comme les particuliers devront donc suivre de près la mise en œuvre de cette réglementation européenne.