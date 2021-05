Parlons Business : Davantage de durabilité dans les produits chimiques sur Auvio

Quoi de plus polluant qu’un produit chimique ? Et pourtant, ces produits sont parfois essentiels pour la santé, la sécurité ou le fonctionnement de la société. Mais comme ces substances peuvent être nocives, il faut limiter leur utilisation au strict nécessaire. Il faut aussi veiller à protéger la santé humaine et l’environnement. Dans ce but, les dirigeants européens ont approuvé, il y a deux mois, une stratégie visant à rendre les produits chimiques plus durables. L’Europe ambitionne de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, tout en renforçant la compétitivité de son industrie chimique. C’est une équation délicate. Les dirigeants européens sont tout de même tombés d’accord sur un principe. On interdira les substances chimiques les plus nocives, à moins qu’elles ne soient jugées essentielles ou qu’il n’existe pas de solution de remplacement. Cette formulation inquiète les environnementalistes qui craignent qu’on interprète trop largement le caractère essentiel d’un produit chimique. Mais d’un autre côté, cette stratégie européenne offre aussi des opportunités. Les entreprises qui parviendront à mettre au point des alternatives à certaines substances chimiques pourraient devenir les gagnantes de ce chapitre du pacte vert européen. Avis aux entrepreneurs innovants...