Parlons Business : Favoriser la biodiversité sur Auvio

Il y a un mois, la Commission européenne a présenté son plan d’action pour stimuler la production biologique. Cette nouvelle stratégie aura des implications importantes pour notre secteur agricole et pour les consommateurs. La Commission veut que dans dix ans, un quart des surfaces agricoles européennes soient consacrées à l’agriculture bio. C’est important pour plusieurs raisons. Si les consommateurs européens se nourrissent mieux grâce aux produits bio, ils seront en meilleure santé, ce qui réduira les dépenses dans le secteur des soins de santé. De plus, les cultures biologiques présentent environ trente pour cent de plus de biodiversité. Grâce à cela, ces cultures sont plus résistantes et durables, ce qui réduit la dépendance aux coûteux produits phytosanitaires. Les animaux qui proviennent de l’élevage biologique sont aussi en meilleure santé. Ça permet de réduire l’utilisation d’antibiotiques, également très coûteux. Autre avantage : les producteurs qui passent au bio bénéficient de revenus plus élevés, ce qui rend leur exploitation plus solide financièrement. Enfin, l’augmentation de l’offre bio doit augmenter la confiance du public dans la qualité des aliments. Dans les dix prochaines années, l’Europe va donc encourager toutes les initiatives autour du bio, ce qui peut aussi être un point d’attention pour bon nombre d’entreprises belges.