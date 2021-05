Parlons Business : Une meilleure adaptation aux changements climatiques sur Auvio

Le changement climatique est le grand défi des prochaines décennies. Il a déjà des effets très concrets sur notre environnement aujourd’hui. Les phénomènes météo extrêmes sont plus fréquents. On observe, par exemple, de plus en plus souvent des sécheresses dévastatrices dans le sud de l’Europe. Il y a aussi des phénomènes plus lents mais tout aussi nuisibles à l’environnement, comme la perte de biodiversité ou encore la dégradation des terres. Dans le cadre de son pacte vert, la Commission européenne veut rendre l’Europe plus résistante au changement climatique. C’est une nécessité non seulement pour la santé des Européens mais aussi pour l’économie et les entreprises. Un réchauffement de trois degrés des températures moyennes ferait perdre au moins cent septante milliards d’euros à l’économie européenne. L’Europe va donc financer des mesures d’adaptation au changement climatique, avec des implications à l’échelon local. Cette nouvelle stratégie concernera aussi bien la construction de logement que les cultures dans des régions côtières, par exemple. Les entreprises comme les particuliers devront être attentifs aux nouvelles mesures qui seront prises pour nous adapter au changement climatique. Ceux qui se seront le mieux préparés à ces évolutions inévitables auront une longueur d’avance.