Parlons Business : L’Europe financera de meilleurs réseaux de transport, d’énergie et d’infrastructures numériques sur Auvio

Dans les sept prochaines années, l’Europe va dépenser près de trente quatre milliards d’euros pour améliorer ses réseaux. Cet investissement gigantesque concerne aussi bien les réseaux de transport que les réseaux énergétiques ou encore les infrastructures numériques. Grâce à ce vaste projet d’interconnexion, l’Europe veut favoriser sa transition numérique et écologique. Cela permettra d’atteindre les objectifs du pacte vert, à savoir la neutralité carbone en 2050. En matière de transport, la stratégie de mobilité durable de l’Union européenne doit parvenir à une réduction des émissions polluantes de nonante pour cent en trente ans. La réalisation d’une meilleure complémentarité des réseaux énergétiques permettra aussi de réduire l’empreinte écologique européenne. Les financements de la Commission iront également vers les infrastructures numériques. L’objectif, ici, est de favoriser la formation via internet, de doper l’accès aux services numériques ou encore d’augmenter les possibilités de travail à distance. Les secteurs des transports, de l’énergie et des infrastructures numériques devraient donc se développer considérablement dans les prochaines années. Il y aura donc là des opportunités à saisir pour les entreprises qui gravitent autour de ces pôles d’activités.