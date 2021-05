Parlons Business : Près de 500 millions d’euros pour les projets verts innovants des PME sur Auvio

Pour les petites et moyennes entreprises, c’est le moment où jamais de développer des innovations durables. Le mois dernier, la Commission européenne a lancé les premiers appels à projets innovants à destination des PME. Un budget d’un milliard d’euros est consacré à l’accélération du développement des start-ups et des PME susceptibles d’obtenir des résultats importants grâce à l’innovation. Sur ce budget, plus de la moitié est dédié au financement d’innovations prometteuses dans n’importe quel domaine. Et près d’un demi-milliard d’euros sera alloué à des innovations durables, conformes aux objectifs du pacte vert de la Commission. Cet argent est destiné, par exemple, à des projets dans les technologies numériques ou encore dans la santé. Dans ce cadre, les start-ups et les PME peuvent prétendre à des subventions pouvant aller jusqu’à deux millions et demi d’euros. L’Europe peut aussi entrer dans le capital de ces entreprises en y investissant jusqu’à quinze millions d’euros. En plus de ces moyens financiers, les entreprises sont les projets innovants seront retenus pourront accéder à des services de soutien. Elles auront ainsi accès à des expertises ou encore à des partenariats avec d’autres entreprises. Les start-ups et les PME européennes bénéficient donc, plus que jamais, d’un cadre propice au développement de projets verts innovants.