Parlons Business : Pacte vert et innovation sur Auvio

L’Europe a le projet ambitieux de devenir le premier continent climatiquement neutre dans trente ans. Pour y parvenir, il faudra moderniser l’économie européenne. L’objectif est de la réorienter vers un avenir durable. Pour y parvenir, la Commission européenne compte beaucoup sur la recherche et l’innovation. Elle vient de lancer officiellement son programme appelé Horizon Europe. Ce programme européen pour la recherche et l’innovation est doté de près de cent milliards d’euros pour six ans. Ces moyens financiers permettront de développer les nouvelles technologies, les solutions durables et l’innovation de rupture. Plus d’un tiers des dépenses du programme Horizon Europe seront consacrées à la réalisation des objectifs européens en matière de climat. Pour les entreprises, ça signifie qu’il sera bientôt possible de financer plus facilement des efforts de recherche et d’innovation. Des solutions innovantes sont possibles dans de nombreux domaines, comme, par exemple, les batteries électriques, l’hydrogène propre ou encore l’acier à faible émission de carbone. Mais des entreprises actives dans d’autres secteurs peuvent aussi apporter des innovations pour une économie plus durable. Elles peuvent par exemple chercher des solutions en faveur d’une économie plus circulaire. Comme nous le verrons demain, les petites et moyennes entreprises sont aussi appelées à jouer un rôle dans l’innovation.