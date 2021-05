Parlons Business : De l’argent européen pour le secteur de la construction sur Auvio

L’heure est à la relance de l’économie. Pour surmonter les conséquences économiques de la crise sanitaire, l’Europe mise sur des projets bénéfiques pour l’environnement. Dans ce but, le pacte vert de la Commission européenne prévoit, entre autres, de soutenir la rénovation des bâtiments. En effet, les performances énergétiques sont mauvaises dans trois quarts des immeubles existants. Pour y remédier, l’exécutif européen prévoit qu’il faudra investir près de trois cents milliards d’euros par an jusqu’en 2030 pour rénover les bâtiments. Cette vague de rénovation permettra de créer cent soixante mille emplois supplémentaires dans le secteur de la construction. Les entreprises belges actives dans ce domaine bénéficieront de financements publics. En Belgique, plus de la moitié des six milliards d’euros d’aides octroyées par l’Union européenne seront consacrés au secteur de la construction. Cela permettra, par exemple, de rénover des écoles ou encore de construire de nouveaux logements sociaux. Tout cela demandera davantage de main-d’œuvre. Pour trouver le personnel nécessaire, les entreprises du secteur devront former de plus en plus de travailleurs sur le terrain. Les entreprises belges de construction sont donc face à un important défi. Mais grâce aux aides européennes, il y a là aussi une belle opportunité de développer notre secteur de la construction dans une perspective de durabilité.