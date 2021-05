Parlons Business : Vers une économie européenne plus circulaire sur Auvio

Parmi les priorités de la Commission européenne dans le cadre de son pacte vert, on trouve l’objectif de développer une économie circulaire en Europe. Selon l’exécutif européen, investir dans une économie plus circulaire pourrait conduire à la création d’au moins sept cent mille nouveaux emplois d’ici une dizaine d’années. Cela permettrait à l’Union européenne de réduire sa dépendance à l’égard des fournisseurs extérieurs. L’Europe renforcerait ainsi sa solidité face aux problèmes d’approvisionnement à l’échelle mondiale. Une économie plus circulaire apporterait donc une solution aux ruptures d’approvisionnement qui sont survenues durant la crise sanitaire. La Commission européenne prévoit de mobiliser au moins dix milliards d’euros en faveur de l’économie circulaire dans des dix prochaines années. Ce projet aura des implications très concrètes dans de nombreux secteurs, comme l’électronique et les technologies d’information et de communication. Les batteries et les véhicules, les emballages et le plastique, ou encore les textiles seront aussi impactés. Les mesures en faveur de l’économie circulaire toucheront aussi le secteur du bâtiment et de la construction, ainsi que tous les maillons de la chaîne alimentaire. Dans tous ces domaines, les entreprises innovantes et agiles pourraient trouver de nouvelles opportunités de croissance.