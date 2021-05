Parlons Business : Cinq grandes entreprises s’engagent dans la transition verte sur Auvio

La Commission européenne veut que son pacte vert se transforme en actes, sans attendre. Avant même que les nouveaux objectifs durables de l’Europe soient traduits en législations contraignantes, une première expérience originale vient d’être lancée. L’exécutif européen a convaincu cinq grands groupes à s’engager à évoluer vers des modèles d’affaires plus durables. Cet engagement comporte des objectifs chiffrés qui seront vérifiés par la Commission mais aussi par des organisations de défense de l’environnement. Les cinq grandes entreprises concernées sont Colruyt, Décathlon, H&M, Lego et L’Oréal. Ces groupes se sont engagés réduire leur empreinte carbone. Ils devront aussi encourager leurs clients à privilégier les produits les plus durables. Par exemple, Colruyt s’est engagé à réduire ses émissions polluantes de 40 % en récupérant la chaleur de ses systèmes de refroidissement. De son côté, L’Oréal prévoit de limiter l’empreinte écologique de ses shampooings. Cette campagne menée sous la houlette de la Commission européenne a évidemment un autre objectif. L’idée est que ces cinq grandes sociétés montrent la voie à suivre. Elles devraient prouver que la transition vers des modèles plus durables est aussi rentable sur le plan économique. Pour tous les entrepreneurs, cette expérience sera donc à suivre de près.