Parlons Business : L’Europe va financer des infrastructures durables et bien d’autres secteurs sur Auvio

Comment sera réparti l’argent du pacte vert européen ? On sait que la Commission européenne a élaboré un ambitieux plan de relance économique axé sur la transition écologique. On sait aussi que les dirigeants européens ont prévu, pour cela, des moyens financiers jamais déployés auparavant. Il reste à voir comment ces budgets seront utilisés. Les autorités européennes ont déjà dévoilé les grandes priorités. On y trouve notamment l’objectif de créer des infrastructures durables en Europe. Cela passera par des moyens en faveur de la rénovation du parc immobilier existant. Des investissements seront aussi dirigés vers les technologies en matière d’énergie renouvelable. Le stockage de l’énergie, l’hydrogène propre, les batteries électriques ou encore le stockage de carbone seront également soutenus financièrement. L’Europe compte aussi miser sur une meilleure intégration de son réseau électrique. Une bonne partie des moyens financiers sera aussi consacrée au développement de moyens de transport durables. L’électrification du parc automobile sera favorisée : l’Europe veut installer un million de points de recharge. Ce ne sont là que quelques exemples de la mise en œuvre attendue du pacte vert européen. Cette nouvelle stratégie européenne va donc créer des opportunités économiques dans un grand nombre de secteurs.