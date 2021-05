Parlons Business : Les opportunités du pacte vert européen pour les entreprises sur Auvio

L’annonce d’un pacte vert européen n’a pas fait plaisir à tout le monde. Par exemple, l’industrie du plastique n’apprécie pas les objectifs de recyclage contraignants à atteindre d’ici quatre ans. De même, les mesures drastiques visant à réduire les pesticides dans l’agriculture ont heurté le lobby du secteur agricole. Autre exemple : le secteur du matériel informatique n’a pas apprécié les règles visant une conception plus durable d’appareils électroniques gourmands en énergie. Mais que ces entreprises industrielles le veuillent ou non, une politique européenne verte est bel et bien en marche. Les dirigeants européens l’ont encore souligné dernièrement. D’après le groupe de consultance Deloitte, les entreprises européennes peuvent s’attendre à une vague de nouvelles règles. Ce nouveau cadre constituera un défi. Mais en même temps, tout entrepreneur un peu visionnaire pourrait transformer cela en opportunité. Il pourrait faire de son entreprise une pionnière de la durabilité. Investir dans l’innovation, développer de nouvelles stratégies commerciales ou encore exporter des technologies durables : les pistes ne manquent pas. Dans tous les secteurs de l’économie, les entreprises devront s’adapter au pacte vert européen si elles veulent briller à l’avenir.