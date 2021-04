Parlons Business : L’intelligence artificielle, également pour les PME sur Auvio

Parmi les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle doit encore s’imposer dans le monde des petites et moyennes entreprises. Généralement, on pense, à tort, que cette technologie innovante est réservée aux grandes sociétés. On s’imagine que seules les entreprises qui disposent de grandes quantités de données ont un intérêt à recourir à l’intelligence artificielle. Pourtant, ces logiciels complexes qui répliquent le raisonnement humain sont déjà très répandus. On les retrouve, par exemple, dans les moteurs de recherche ou encore les assistants vocaux des téléphones. Le mois dernier, les autorités belges ont lancé une campagne de sensibilisation des PME aux enjeux de l’intelligence artificielle. L’objectif est de montrer qu’il ne s’agit plus de science fiction mais bien d’applications très concrètes. L’intelligence artificielle peut aider les PME à mieux connaître leur clientèle pour rendre leur marketing plus performant. En automatisant de nombreuses activités grâce à l’intelligence artificielle, les PME peuvent aussi augmenter leur compétitivité. Cette technologie permet aussi une gestion optimale des ressources, une meilleure gestion des ressources humaines ou encore une plus grande prévisibilité de l’activité future. Au bout du compte, l’intelligence artificielle peut générer d’importantes économies. Les PME auraient tort de s’en priver.