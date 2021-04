Parlons Business : Un début de transformation numérique à moindre coût pour les petites entreprises sur Auvio

Pour les petites entreprises, la transformation numérique peut ressembler à l’ascension de l’Everest. Mais pour entamer sa digitalisation, une entreprise peut débuter par des améliorations très simples et peu coûteuses. Il existe notamment des solutions informatiques encore trop méconnues qui nécessitent uniquement de payer une licence pour une suite bureautique. Par exemple, dans la suite Office de Windows, il est possible de développer des petits programmes sur mesure pour les petites entreprises ou les indépendants. Ces outils informatiques peuvent même être développés dans le cadre d’applications Google. Des consultants en informatique peuvent réaliser ces programmes à bon prix pour répondre aux besoins spécifiques de ces entreprises. L’avantage est qu’il n’y aura pas de licence supplémentaire à payer, ni de contrat de maintenance. Après avoir payé le développement du programme, l’entreprise peut le gérer seule. Cet outil informatique peut même évoluer en fonction de la croissance de l’entreprise, ce qui évite des coûts de développement supplémentaires. Vous trouverez facilement des informaticiens indépendants capables de réaliser ces programmes sur le site pagesdor.be, dans la rubrique « ICT Consultants ». Les indépendants et PME peuvent ainsi commencer leur digitalisation à moindre coût.