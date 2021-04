Parlons Business : La digitalisation dépend beaucoup de la taille de l’entreprise sur Auvio

En matière d’intégration des innovations digitales, les petites et moyennes entreprises sont moins rapides que les grandes. Souvent, les PME ne voient pas les avantages qu’elles pourraient tirer de cette transition numérique. Il reste aussi beaucoup d’obstacles, comme les coûts, la nécessité de passer par un financement, le manque de temps ou encore le manque de personnel qualifié. Une enquête récente des autorités belges démontre qu’il reste du chemin à parcourir. Chez les micro-entreprises, c’est-à-dire celles qui emploient moins de dix travailleurs, on ne trouve un site internet que dans six sociétés sur dix. La proportion monte à 85 % dans les petites entreprises qui ont de dix à cinquante travailleurs. Dans les entreprises de taille moyenne, qui emploient jusqu’à deux cent cinquante personnes, un site web est présent dans près de 95 % des cas. Mais à peine un quart des PME proposent un site où les clients peuvent passer commande. Évidemment, cette situation a un impact sur les ventes. Rares sont les PME qui réalisent la moitié de leur chiffre d’affaires via les nouvelles technologies. Pourtant, la crise sanitaire a augmenté l’importance de ce canal. C’est dans le commerce électronique que les perspectives de croissance sont les plus importantes. Les PME ont donc tout intérêt à accélérer l’adoption de ce canal de vente devenu indispensable.