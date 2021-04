Parlons Business : La pandémie a poussé les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences numériques sur Auvio

La crise sanitaire a contraint les entreprises à accélérer leur transition numérique. Les travailleurs ont été étroitement associés à cette petite révolution. D’après une étude récente de la société de consultance PwC, le personnel des entreprises s’est rapidement formé à de nouvelles compétences numériques. Dans l’urgence, les travailleurs ont fait preuve d’une grande flexibilité pour s’adapter notamment au travail à distance. Plus du quart des personnes interrogées estiment que leurs compétences numériques se sont améliorées durant le confinement. Cette accélération de la transition numérique ne semble pas inquiéter les travailleurs. Plus de trois quarts d’entre eux se disent confiants dans leur capacité à s’adapter aux nouvelles technologies au travail. Ils sont quasiment autant à se déclarer prêts à acquérir de nouvelles compétences. C’est une bonne nouvelle pour les entreprises qui veulent continuer à se digitaliser. Mais il faudra aussi tenir compte d’autres souhaits des travailleurs. Plus de trois quarts d’entre eux veulent qu’après la pandémie, le télétravail continue à s’appliquer partiellement. À peine un travailleur sur dix environ est disposé à retravailler à cent pour cent au bureau. Après l’accélération numérique due à la crise sanitaire, il n’y aura donc pas de marche arrière pour les entreprises.