Parlons Business : Une transformation numérique bien conçue sur Auvio

La plupart des entreprises sont convaincues de la nécessité d’accélérer leur transformation numérique. La crise sanitaire a conduit les consommateurs à utiliser beaucoup plus les nouvelles technologies. Pour les entreprises, il n’est pas question de se couper de ces clients potentiels. Mais dans cette course au numérique, mieux vaut se hâter lentement. Un projet de transformation numérique conçu dans la précipitation peut se transformer en échec. Il faut d’abord étudier les besoins de l’entreprise et de son marché. Ce n’est qu’ensuite que l’entreprise se penchera sur les différentes possibilités offertes par les nouvelles technologies. Il faut évidemment aussi calibrer le budget en fonction du projet retenu et maîtriser tous les coûts qui y sont liés. L’entreprise devra veiller à ne pas surdimensionner les outils numériques par rapport à ses besoins. Dans beaucoup de PME, de petits programmes développés par un informaticien à partir de logiciels standards peuvent parfois suffire. L’entreprise devra aussi prévoir les éventuelles formations nécessaires pour son personnel. Des outils technologiques mal utilisés seraient inefficaces. En conclusion, même s’il est urgent, un projet de transformation numérique doit avant tout être bien conçu.