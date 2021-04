Parlons Business : Fracture numérique et PME sur Auvio

Face à la transition vers une économie plus numérique, toutes les entreprises ne sont pas égales. Les spécialistes de cette matière constatent une fracture numérique dans le tissu économique belge. Parfois, c’est une question de taille. Les très petites entreprises n’ont généralement pas assez de moyens ni de temps pour se consacrer à leur stratégie numérique. La fracture numérique peut aussi dépendre du secteur d’activité. Par exemple, dans l’agriculture, les atouts des nouvelles technologies semblent parfois moins perceptibles. Dans d’autre cas, le manque d’enthousiasme pour le numérique vient de la culture de l’entreprise. Certaines petites et moyennes entreprises familiales ne donnent pas la priorité au numérique. Elles n’ont pas identifié de responsable et n’ont pas de stratégie claire pour cela. Par contre, dans les start-ups et les jeunes entreprises en forte croissance, on trouve au moins un produit ou service lié au numérique. Il existe donc une fracture entre différentes catégories d’entreprises en Belgique en matière de maturité numérique. Chaque entreprise peut vérifier où elle en est dans ce domaine grâce à des tests gratuits sur internet. En Wallonie, l’Agence du numérique a développé le DigiScore. En Flandre, le Voka propose son Quick Scan digital. Ces diagnostics peuvent être très utiles sur le chemin de la transformation numérique.