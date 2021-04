Parlons Business : Un cadre légal adapté à la relance numérique sur Auvio

La pandémie a obligé les entreprises à recourir davantage aux nouvelles technologies. La généralisation du télétravail et la forte progression du commerce électronique ont changé la donne. Ces changements sont intervenus tellement rapidement que la législation n’est, aujourd’hui, plus adaptée. Récemment, l’association des responsables technologiques des entreprises, dénommée Beltug, a plaidé pour des adaptations légilatives. Beltug estime qu’un nouveau cadre légal favoriserait la relance économique axée sur le numérique. Pour cette association, une numérisation poussée est devenue indispensable pour toutes les entreprises. D’après elle, le télétravail restera largement utilisé, même après la pandémie. De plus, il faudrait aussi adapter les règles pour favoriser le commerce électronique. La bonne nouvelle, c’est que tout cela n’implique pas de nouvelles dépenses des pouvoirs publics. Il suffirait d’adapter les nombreuses réglementations qui interviennent dans ces domaines. Par exemple, les règles relatives au traitement des données devraient être modernisées. Ce travail de facilitation pourrait, à lui seul, accélérer la relance économique belge. Si cet appel est entendu, les entreprises pourront encore accélérer leur transition numérique. Autant s’y préparer.