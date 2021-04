Parlons Business : PME et numérique : encore un effort ! sur Auvio

Chaque année, la Commission européenne établit un classement des pays européens dans le domaine du numérique. Dans la dernière édition de ce baromètre, la Belgique est classée neuvième sur les vingt-huit Etats membres de l’Union. Notre pays a ainsi gagné deux places dans ce classement. Mais l’ambition est d’arriver dans le top trois. Les entreprises peuvent y contribuer. On constate en effet que leurs efforts dans ce domaine au cours des dernières années ont porté leurs fruits. La Belgique figure désormais parmi les pays les plus performants en Europe au point de vue de l’intégration des technologies dans les entreprises. Mais il reste un décalage entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Dans les PME, le niveau du recours au numérique a encore une belle marge de progression. Par exemple, dans les grandes sociétés, le commerce électronique est deux fois plus utilisé que dans les petites entreprises. De même, la présence sur les réseaux sociaux pour soutenir l’activité est encore largement inférieure dans les plus petites structures. La crise sanitaire a démontré l’intérêt, pour les entreprises, d’utiliser ces technologies. Pour les PME, c’est donc le bon moment pour accélérer la transformation numérique.