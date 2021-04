Parlons Business : Les objectifs européens de la digitalisation des entreprises sur Auvio

La plupart des entrepreneurs le savent : il ne faut pas manquer le train du numérique. Pour produire de manière plus efficace et ainsi devenir plus rentable, les entreprises auront besoin des nouvelles technologies. L’Union européenne compte encourager les entrepreneurs à s’engager dans cette voie. Le mois dernier, la Commission européenne a présenté son plan pour une transformation numérique de l’Europe au cours des dix prochaines années. L’exécutif européen fixe des objectifs ambitieux pour les entreprises d’ici 2030. Trois quarts d’entre elles devront utiliser l’intelligence artificielle, exploiter les données informatiques et recourir au cloud. Le cloud désigne l’ensemble des services informatiques disponibles à distance via internet. L’Europe compte aussi favoriser le financement des entreprises en croissance, notamment dans le domaine technologique. Le but est de multiplier par deux le nombre de licornes, c’est-à-dire les sociétés innovantes en forte croissance dont la valeur dépasse un milliard d’euros. Les entreprises de plus petit taille ne sont pas oubliées. La Commission veut permettre à plus de 90 % des PME européennes d’atteindre un niveau d’utilisation élémentaire du numérique. Les entreprises doivent donc se tenir prêtes. Dans les prochains mois, celles qui tireront parti des moyens financiers débloqués par l’Union européenne, prendront de l’avance sur le terrain numérique.