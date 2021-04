Parlons Business : Des contrats de performance énergétique au service des entreprises sur Auvio

Rendre une entreprise moins gourmande en énergie est une tâche complexe. Comme nous l’avons évoqué ces derniers jours, pour réduire les émissions polluantes des bâtiments des entreprises, il existe de nombreuses pistes. Pour exploiter celles-ci au mieux, il faut, de plus en plus, être spécialisé dans ces matières. Généralement, ces compétences font défaut à l’entreprise elle-même. Elle risque donc d’investir dans denouveaux bâtiments ou de nouvelles technologies sans avoir une démarche cohérente. Pour éviter ce piège, la solution pourrait passer par le recours à un contrat de services de performance énergétique. Dans ce cadre, l’entreprise fait appel à un professionnel pour gérer l’ensemble de sa performance énergétique. Ce spécialiste travaillera dans la durée pour garantir à l’entreprise un niveau d’efficacité énergétique en phase avec ses objectifs. Ce service permet à l’entreprise de déléguer la gestion énergétique de ses bâtiments. L’avantage est qu’un tel contrat est moins onéreux qu’un investissement direct dans les infrastructures. De plus, le coût de ce service est rentabilisé grâce aux économies d’énergies générées au fil du temps. Les contrats de performance énergétiques constituent donc une alternative de choix dans la poursuite de la réduction des émissions de CO2 des entreprises.