Parlons Business : Les innovations en efficacité énergétique, un plus pour les entreprises sur Auvio

Les entreprises doivent, elles aussi, contribuer à l’effort de réduction des émissions polluantes. Ces derniers jours, nous avons évoqué les principales pistes qui leur permettent de réduire l’empreinte carbone de leurs bâtiments. Mais dans ce domaine, il y aura certainement encore des progrès à réaliser à l’avenir. En effet, des technologies prometteuses sont en cours de développement. Elles devraient contribuer à poursuivre, dans la durée, la réduction des émissions de CO2 des immeubles. L’essor des nouvelles technologies offre de nouvelles possibilités. Le recours à l’intelligence artificelle permettra d’optimiser le fonctionnement des systèmes de chauffage et de refroidissement. Par ailleurs, des expériences sont menées pour piéger le gaz carbonique et le transformer en nouveaux matériaux de construction. Des efforts sont également réalisés dans la réutilisation et le recyclage de ces matériaux. De plus, on construit de plus en plus de nouveaux bâtiments d’entreprises en y intégrant, dès le début, des systèmes de production d’électricité. Dans les prochaines années, les entreprises devraient donc disposer de nouveaux outils qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs de réduction de leurs émissions polluantes.