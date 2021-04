Parlons Business : Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments en agissant sur les techniques sur Auvio

Pour réduire leurs émissions de CO2, les entreprises ont d’autres alternatives qu’une meilleure isolation de leurs bâtiments. Agir sur la structure des immeubles nécessite en effet des investissements élevés, ce qui n’est pas toujours à la portée des petites entreprises. Les entrepreneurs auront donc intérêt à privilégier une amélioration de ce qu’on appelle « les techniques ». On entend par là les techniques de chauffage, d’éclairage, de ventilation ou encore de climatisation, entre autres. Dans ce domaine, des économies substantielles peuvent déjà être obtenues moyennant quelques adaptations peu coûteuses. En matière de chauffage, il est possible de mieux réguler les flux en fonction des besoins du personnel. On évitera ainsi une surconsommation. Les techniques d’éclairage peuvent aussi être régulées en fonction de la présence des travailleurs dans les locaux de l’entreprise. Le recours aux éclairages Led, le placement de panaux solaires ou encore le remplacement de vieux appareils gourmands en énergie peuvent aussi alléger la facture. De plus, la climatisation, qui consomme beaucoup d’électricité, peut être réduite grâce à un système intelligent ou une meilleure ventilation. Toutes ces techniques peuvent aider les entreprises à réduire leur bilan carbone à moindre coût.