Parlons Business : Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments en agissant sur leur isolation sur Auvio

Réduire les émissions polluantes est devenu une nécessité pour les entreprises. Comme nous l’avons évoqué hier, l’une manières d’y parvenir est de mieux isoler les bâtiments. Dans ce domaine, des progrès sont réalisés régulièrement. En Belgique, des entreprises innovantes ont récemment développé des isolants naturels. Ces matériaux isolants de nouvelle génération ont le double avantage d’être plus respectueux de l’environnement et plus efficaces. Ils permettent d’obtenir une meilleure isolation thermique tout en autorisant une aération suffisante. La crise sanitaire a démontré l’importance de la régulation du niveau d’humidité dans l’air. Ces matériaux peuvent aussi offrir une isolation phonique, ce qui permet d’éviter d’être dérangé par les bruits extérieurs. Ils procurent aussi une isolation acoustique, qui évite la résonnance des sons à l’intérieur du bâtiment. Ces innovations sont particulièrement bienvenues en ce moment. En effet, le marché des isolants traditionnels, à base de produits dérivés du pétrole, fait face à des pénuries. La raréfaction de certains composants peut provoquer d’importantes fluctuations de prix. C’est donc plus que jamais le moment de réfléchir aux alternatives écologiques au moment d’envisager la rénovation de l’isolation d’un bâtiment.