Parlons Business : L’importance d’une efficience énergétique des bâtiments des entreprises sur Auvio

En Belgique, le chauffage des immeubles représente près de dix-neuf pour-cent de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Les bâtiments représentent ainsi la troisième plus grande source d’émissions polluantes après l’industrie et le transport. Une bonne partie de ces émissions de CO2 émanent des immeubles des entreprises. Pour contribuer à atteindre les objectifs de neutralité carbone fixés à l’échelon européen, les entreprises belges vont devoir investir. Elles peuvent améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments de deux manières. Premièrement, la rénovation peut avoir un impact important sur les émissions de gaz à effet de serre. En effet, on compte un grand nombre de bâtiments anciens et mal isolés en Belgique. Deuxièmement, les entreprises devraient abandonner les systèmes de chauffage alimentés par des combustibles fossiles au profit de systèmes de chauffage écologiques. Elles peuvent aussi opter pour des systèmes d’éclairage et de ventilation moins gourmands en énergie. Mais ces investissements ont un coût. Selon une étude récente, il faudrait investir douze à dix-huit milliards d’euros pour réduire suffisamment les émissions polluantes des bâtiments en Belgique. Mais les entreprises y gagneront en réduisant leur facture énergétique et en améliorant leur image.