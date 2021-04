Parlons Business : Le monitoring énergétique sur Auvio

S’engager dans la transition énergétique est l’une des priorités actuelles des petites et moyennes entreprises. Pour réaliser cette transformation écologique, la première étape est l’audit énergétique. Un monitoring énergétique permettra de prendre des mesures cohérentes et efficaces. Ça passe par une analyse approfondie de tous les flux énergétiques de l’entreprise. En amont, il faut mesurer précisément la consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Et ceci en fonction de différents paramètres comme l’occupation des bâtiments ou encore les conditions météorologiques. En aval, il faut surveiller les points de consommation clés de l’entreprise. Pour cela, la technologie, par exemple le recours à des capteurs électroniques, est particulièrement utile. L’intelligence artificielle permet ensuite de traiter les données pour dresser un bilan énergétique complet de la PME. Toutes ces informations peuvent être transférées sur une plateforme informatique qui permettra de piloter la consommation énergétique de l’entreprise. Grâce à ce système, on peut, par exemple, détecter suffisamment tôt le dysfonctionnement d’un équipement ou encore une fuite. Il est aussi possible d’anticiper l’entretien des installations énergétiques. De nombreux prestataires de services peuvent réaliser le monitoring énergétique des PME. Leur transition énergétique peut donc débuter très rapidement.