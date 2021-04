Parlons Business : Les sociétés de services énergétiques, atout pour les PME dans la transition énergétique sur Auvio

Pour une petite ou moyenne entreprise, relever le défi de la transition énergétique peut paraître compliqué au premier abord. Par où commencer cette transition énergétique ? Comment financer un tel projet ? Comment gérer toutes les contraintes administratives de la transition énergétique ? Pour aider les PME à répondre à toutes ces question, les pouvoirs publics ont favorisé l’émergence de sociétés de services énergétiques. En abrégé, on parle d’Esco, pour Energy Service Companies. Ces Esco offrent une large gamme de solutions qui visent à réduire la consommation d’énergie. Ces entreprises de services professionnels procèdent à une analyse approfondie des besoins et des dépenses énergétiques. Les Esco interviennent aussi bien pour les particuliers ou les sociétés. Les PME peuvent donc faire appel à elles et bénéficier de services sur mesure. Après l’analyse des besoins de la PME, la société de services énergétiques réalise un bilan. Cela lui permet de définir les actions à entreprendre pour réduire la consommation d’énergie. Souvent, les prestations de l’Esco incluent aussi des services de maintenance ou même une offre de financement. Les sociétés de services énergétiques prennent soin de ne pas pénaliser la compétitivité des entreprises qui font appel à elles. Avec l’aide des Esco, les PME peuvent donc se lancer dans la transition énergétique en confiance.