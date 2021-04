Parlons Business : Rendre un bâtiment plus performant sur le plan énergétique sur Auvio

En Europe, les bâtiments représentent à peu près quarante pour-cent de la consommation d’énergie. À eux seuls, les bâtiments non résidentiels sont responsables de trente pour-cent des dépenses énergétiques. En rendant leurs locaux plus performants au point de vue énergétique, les entreprises peuvent donc largement contribuer aux objectifs de réduction des émissions polluantes. Une des manières d’y parvenir est la rénovation du bâtiment de l’entreprise. Pour réussir cette rénovation, il faut envisager comment les lieux seront utilisés à long terme. On évitera ainsi de devoir procéder à plusieurs rénovations consécutives. De la même manière, mieux vaut prévoir un projet de rénovation énergétique global. Effectuer les travaux par tranche provoque souvent une répétition de certaines phases de la rénovation. Ca nuit évidemment à la rentabilité du projet. Envisager la rénovation énergétique de manière globale a un autre avantage. Cela permet de mieux intégrer tout ce qui fait la performance énergétique du bâtiment. Par exemple, l’isolation doit être réalisée en tenant compte du mode de chauffage ou encore du conditionnement d’air. Il y a donc des implications très pratiques à tenir à l’œil avant d’entamer le chantier de la rénovation énergétique. Voilà les entrepreneurs prévenus.