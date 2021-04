Parlons Business : La renégociation des contrats énergétiques des entreprises sur Auvio

Les petites et moyennes entreprises belges paient leur électricité trop cher. D’après une étude commandée par les autorités belges, la facture des PME raccordées au réseau basse tension est plus élevée que dans les pays voisins. Mais ce n’est pas une fatalité. Pour réduire leurs dépenses énergétiques, les petites et moyennes entreprises peuvent revoir leurs contrats d’approvisionnement. Cette démarche est trop souvent négligée. Pourtant, elle peut déboucher sur des économies substantielles. Pour renégocier des contrats d’énergie, il faut d’abord regrouper les factures de l’ensemble des sites de l’entreprise. Cela permettra d’objectiver la consommation globale de la société et d’opter pour la meilleure formule tarifaire. Pour ce faire, il faut comparer les offres des différents fournisseurs d’électricité. Comme les particuliers, les PME raccordées au réseau basse tension peuvent utiliser les comparateurs de tarifs disponibles sur internet. On trouve des comparateurs officiels sur les sites des différents régulateurs énergétiques régionaux : Brugel à Bruxelles, la Vreg en Flandre et la Cwape en Wallonie. Le régulateur fédéral belge, la Creg, propose aussi son propre site de comparaison des tarifs d’énergie, le Creg Scan. Les PME peuvent y obtenir un aperçu fiable des gains potentiels en cas de changement de fournisseur. C’est une démarche qui peut sembler un peu rébarbative de prime abord mais qui peut, à terme, rapporter beaucoup à l’entreprise.