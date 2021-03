Parlons Business : Équilibre entre vie professionnelle et vie privée sur Auvio

À cause de la crise sanitaire, le travail à domicile s’est imposé. Beaucoup de Belge continuent d’ailleurs à travailler à distance. Ce n’est pas toujours facile à gérer. D’après une étude récente de l’Université de Gand, à peine deux travailleurs sur trois se sentent à l’aise pour travailler à domicile. Mais le plus préoccupant est que plus de la moitié des gens qui télétravaillent ne trouvent pas un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cet équilibre est pourtant primordial pour le bien-être des travailleurs. Avec le télétravail, la frontière entre les sphères professionnelle et privée s’est estompée. Le travailleur a tendance à rester joignable à tout moment et passe plus de temps devant son ordinateur. De plus, le contact avec les collègues est insuffisant. Près de deux tiers des télétravailleurs jugent qu’ils n’ont pas assez d’interactions avec les autres collaborateurs. Pour contrer cette baisse du bien-être au travail, plusieurs petits conseils pratiques peuvent s’avérer utiles. On peut, par exemple, délimiter clairement l’espace de travail ou encore se ménager des pauses. Il est aussi recommandé de sortir s’aérer de temps en temps et de bien planifier le travail. Et pourquoi ne pas organiser un repas entre collègues en vidéoconférence ? Sur internet, vous pouvez facilement trouver beaucoup de conseils pratiques de ce genre pour surmonter les difficultés liées au télétravail.