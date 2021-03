Parlons Business : Des stratégies régionales pour une meilleure alimentation sur Auvio

En Belgique, les pouvoirs publics ont récemment accentué leurs efforts de promotion d’une alimentation saine et de qualité. Les autorités régionales, compétentes dans ce domaine, sont conscientes d’avoir un rôle à jouer dans le développement de bonnes pratiques alimentaires. Dans la capitale, Bruxelles Environnement a continué à développer le label Good Food. Ce label encourage la production et la consommation d’aliments locaux, en garantissant la provenance et la qualité des produits. L’an dernier, dix-sept nouveaux restaurants ont reçu ce précieux sésame. En Wallonie, plus de deux cents acteurs se sont engagés dans le projet de cantines durables en 2020. Dans ce cadre, les responsables des cantines font appel à des producteurs locaux pour se fournir en aliments. Ce projet implique désormais plus de deux cents cantines d’entreprises, d’administrations, d’hôpitaux ou encore d’écoles. En Flandre, l’institut Gezond Leven a lancé, l’an dernier, une application et un site internet sur l’alimentation saine. De cette manière, le gouvernement flamand veut fournir des informations sûres sur les bonnes pratiques en matière d’alimentation. Dans chaque Région du pays, les consommateurs peuvent ainsi accéder plus facilement à des données fiables pour s’alimenter de manière plus saine.