Parlons Business : Lutte contre le gaspillage d’aliments sur Auvio

Il y a encore beaucoup trop de gaspillage dans l’alimentation. En Belgique, on gaspille, en moyenne, environ 345 kilos de nourriture par an. Ces chiffres émanent de la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Ce n’est pas rien : ça veut dire que le Belge moyen jette chaque jour quasiment un kilo d’aliments. Dans le classement des pays européens qui gaspillent le plus de nourriture, la Belgique occupe une inconfortable deuxième place, derrière les Pays-Bas. Mais ce n’est pas une fatalité : les consommateurs belges sont désireux de changer la donne. D’après une enquête de Test-Achats, huit personnes sur dix veulent changer leurs habitudes pour moins gaspiller. En amont de la consommation, les distributeurs sont de plus en plus nombreux à proposer des paniers anti-gaspi. Cela permet d’écouler à moindre prix des invendus dont la date de péremption est proche. Et côté consommateurs, l’art d’accommoder les restes des repas a été remis au goût du jour durant les périodes de confinement. De plus, les particuliers sont de plus en plus nombreux à composter leurs déchets organiques. Cela permet de recycler les déchets alimentaires en compost pour les potagers. Si on habite en ville, il est possible d’utiliser un composteur d’intérieur. Au quotidien, chacun peut donc contribuer à réduire le gaspillage alimentaire.