Parlons Business : Entreprendre dans l’agroalimentaire local sur Auvio

Depuis le début de la crise sanitaire, les aliments sains et d’origine locale ont beaucoup de succès auprès des consommateurs. Mais les particuliers ne sont pas les seuls à se rendre compte de l’importance d’une alimentation saine et respectueuse de l’environnement. Les entrepreneurs du secteur agroalimentaire veulent répondre à cette demande des consommateurs. Et les pouvoirs publics comptent bien encourager les entrepreneurs à privilégier cette voie de l’agriculture locale et respectueuse de l’environnement. Dans ce but, il y a eu récemment une alliance de deux incubateurs d’entreprises. Les incubateurs sont des structures d’accompagnement à la création ou au développement des entreprises. ID2Food (Isabelle, prononcer à l’anglaise : aille-di-tou-foud), un incubateur du Brabant wallon, s’est rapproché de l’incubateur Food.C (Idem : foud-dot-cie), basé à Charleroi. L’objectif de cette collaboration est d’augmenter les interactions entre les acteurs de l’agroalimentaire. Cela doit permettre de faire émerger des innovations et de booster la création d’entreprises qui tireront profit des nouveaux modes de consommation. Cette collaboration entre différents incubateurs pourrait même servir d’exemple à d’autres secteurs. Une bonne nouvelle pour le tissu économique belge.