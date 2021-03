Parlons Business : Où trouver des aliments bio ? sur Auvio

On le sait, les mesures de confinement ont incité les Belges à cuisiner davantage eux-mêmes. Et si possible, les consommateurs ont privilégié des plats sains à base de produits naturels. Les produits issus de l’agriculture biologique ont donc logiquement eu du succès ces derniers mois. Ce n’est pas un hasard si la Belgique compte désormais jusqu’à sept cents points de vente d’aliments bio. Il y a vingt ans à peine, on ne trouvait ces produits que dans de rares boutiques spécialisées. Aujourd’hui, vous pouvez acheter bio en grande surface, dans des épiceries locales, dans des magasins spécialisés dans le vrac ou encore directement chez les producteurs. Et c’est sans compter sur les nombreuses offres de produits naturels qui ne sont pas estampillés bio mais qui proviennent tout de même d’une l’agriculture raisonnée. On trouve notamment de nombreux légumes frais de ce type sur les marchés. C’est aussi le cas dans les magasins des fermes qui sont de plus en plus nombreux. D’après une étude récente, le ménage belge moyen peut trouver quasiment cinq magasins bio à dix minutes en voiture de son domicile. Résultat : les Belges ont tendance à répartir leurs achats bio entre plusieurs enseignes. La bonne nouvelle est que le marché belge du bio est encore loin de la saturation. Voilà qui pourrait donner des idées aux entrepreneurs de cette filière.