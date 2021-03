Parlons Business : La stratégie européenne « De la ferme à la table » sur Auvio

La pandémie a conduit l’Europe à accélérer la transition vers une alimentation plus saine. D’après la Commission européenne, la dégradation de la qualité de l’alimentation a favorisé la propagation du coronavirus. Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, les autorités européennes ont élaboré une stratégie appelée « De la ferme à la table ». L’objectif est de parvenir à un meilleur équilibre entre l’environnement et les systèmes alimentaires. Cette transition devrait ainsi contribuer à une meilleure santé et à un plus grand bien-être des Européens. En pratique, la Commission a élaboré une feuille de route pour les dix prochaines années. Il faudra notamment réduire les pesticides de 50 % et l’utilisation des engrais de 20 %. Le recours aux antibiotiques dans la chaîne alimentaire devra aussi diminuer de moitié. De plus, l’exécutif européen compte encourager l’agriculture biologique pour qu’elle atteigne le quart de la superficie cultivée. Cette stratégie ambitieuse n’a pas fait que des heureux, notamment du côté de l’industrie chimique. Mais la crise sanitaire a conduit les dirigeants européens à surmonter ces réticences. La protection de la santé et du bien-être est désormais incontournables.