Parlons Business : Viande et alternatives sur Auvio

Souvent surconsommée, la viande a un impact négatif sur la planète et sur notre santé. Face à ce problème, les initiatives se multiplient pour favoriser une alimentation plus saine et une production alimentaire plus respectueuse de l’environnement. Du côté des consommateurs, de plus en plus de gens se disent flexitariens. C’est-à-dire qu’ils mangent régulièrement des repas végétariens mais en continuant à consommer aussi de la viande et du poisson. Les consommateurs sont également de plus en plus nombreux à se tourner vers des alternatives à la viande. Par exemple, les burgers végétariens rencontrent un succès croissant depuis plusieurs années. La viande végétarienne, comme on la qualifie parfois, représente un enjeu économique majeur. D’après les spécialistes de la finance, le marché de ce substitut à la viande traditionnelle pourrait dépasser 100 milliards d’euros d’ici une quinzaine d’années. Les entreprises agroalimentaires s’intéressent évidemment au phénomène. C’est notamment le cas du groupe Unilever. Ce géant du secteur alimentaire compte atteindre un milliard d’euros de ventes d’alternatives végétales à la viande d’ici cinq à sept ans. Pour ces entreprises, c’est aussi une manière de réduire leur empreinte carbone. Un critère de plus en plus important de nos jours.