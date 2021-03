Parlons Business : Viande, santé et environnement sur Auvio

L’impact de la production de viande sur l’environnement est un enjeu important. Les consommateurs y sont de plus en plus sensibles. Après l’utilisation de combustibles fossiles, l’agriculture animale est la deuxième activité qui émet le plus de gaz à effet de serre. Ces émissions polluantes ont lieu aux différents stades de la production. L’élevage du bétail, la transformation d’aliments ou encore le transport de la viande alourdissent le bilan énergétique de cette activité. Mais la production de viande contribue aussi largement à la déforestation. Elle a également un impact sur la pollution des sols et la perte de biodiversité. Des problèmes supplémentaires surviennent à l’autre bout de la chaîne alimentaire. D’une part, il y a encore trop de gaspillage. On estime qu’un tiers de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle. Et d’autre part, la surconsommation nuit à la santé de la population. Environ deux milliards d’habitants de la planète sont en surpoids et plus de 650 millions de personnes sont obèses. Ceux qui surconsomment de la viande présentent aussi des risques accrus de cancers et de maladies cardio-vasculaires. Il y a donc des raisons objectives de réfléchir à une alimentation différente sans pour autant devoir bannir complètement la viande, comme nous le verrons demain.