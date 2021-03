Parlons Business : Foodtech sur Auvio

Les nouvelles technologies interviennent dans de nombreux secteurs. L’alimentation ne fait pas exception. On parle de foodtech. Ces dernières années, plusieurs innovations technologiques ont concerné l’alimentation. Et ce, à tous les stades, comme la production, la distribution, le contrôle ou encore la consommation. Par exemple, des agriculteurs utilisent désormais des logiciels pour gérer leurs exploitations de manière plus performante. Ils réalisent ainsi des économies et optimisent leurs rendements. Autre exemple : des solutions innovantes permettent de détecter la fraude alimentaire dans de nombreux produits. Les nouvelles technologies peuvent aussi contribuer à limiter le gaspillage alimentaire. Par exemple, grâce à des logiciels, on assure une distribution intelligente des produits en fonction de la demande. Des distributeurs utilisent des programmes d’analyse du comportement des clients. La technologie permet également de gérer de manière rationnelle les livraisons à la clientèle. On compte aussi de nombreuses applications de services aux consommateurs. Cela va du partage de recettes aux conseils d’expériences culinaires en passant par des cours de cuisine. De nombreuses start-ups et entreprises du secteur alimentaire misent sur la foodtech. C’est, sans aucun doute, un créneau d’avenir.