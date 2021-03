Parlons Business : La débrouille des producteurs alimentaires face à la crise sur Auvio

En matière d’alimentation, la crise sanitaire a aussi changé la donne côté producteurs. Beaucoup d’entre eux avaient pour principaux clients des grossistes chargés de fournir notamment les restaurants. Certains étaient aussi régulièrement présents sur les marchés. La fermeture de l’horeca et des marchés les a contraint à trouver d’autres débouchés. Plusieurs producteurs se sont tournés vers des épiceries locales. D’autres ont misé sur la vente directe à la ferme. Dans ces deux canaux de distribution de la production agricole, on a constaté l’arrivée de nouveaux clients durant la crise. Pour ces producteurs, le défi a été de sensibiliser les consommateurs à la saisonnalité des produits. Contrairement aux grands commerces qui s’approvisionnent à l’étranger pour proposer un large choix de fruits et légumes toute l’année, les producteurs locaux n’offrent que les produits disponibles en saison, ce que certains clients ont parfois eu du mal à comprendre. Pour écouler leur production, les agriculteurs ont aussi pu compter sur des associations spécialisées dans la vente en ligne de produits locaux, comme La Ruche qui dit oui. Les producteurs ont donc trouvé le moyen de compenser en partie l’absence de leurs grands clients de l’horeca.